На ковидной базе в Челябинске умерла медик из Кунашака

Федьдшера отправили в областной центр с пневмонией.

Районная больница села Кунашак подтвердила факт смерти своего фельдшера в ковидной клинике областного центра. Женщина ушла из жизни в субботу, 5 декабря.

«Наша коллега не работала с ковидными пациентами. Для этого в больнице создана специальная бригада. Фельдшер вела первичный прием как терапевт в амбулатории поселка Дружный, а также курировала ещё несколько маленьких населенных пунктов, где живут по сто — сто пятьдесят человек. Люди к ней приходили с разными жалобами. Возможно, кто-то из пациентов был болен коронавирусом», — рассказал сайту «Первый областной» главврач районной больницы Кунашака Ринат Рахматуллин.

В Челябинскую ГКБ № 8, в ковидное отделение, 57-летнего фельдшера отправили с пневмонией. Спасти женщину, к сожалению, не удалось.

Умерший медик почти 40 лет отдала медицине. В разное время он трудилась как фельдшер ФАП, фельдшер «скорой». По словам коллег, женщину всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность. У медика было много наград.