В Челябинске от коронавируса скончались два медика

Обоим мужчинам было по 38 лет.

За последние сутки в Челябинске от коронавирусной инфекции скончались сразу два медика. Обоим мужчинам было по 38 лет. Подробнее рассказали сегодня, 5 декабря, в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы № 8, который 19 лет проработал в медицине. В больнице вспоминают его как настоящего профессионала своего дела, наставника для молодых врачей, а для всего отделения — друг, отзывчивый коллега и замечательный человек»,— сообщили в ведомстве.

Также от коронавирусной пневмонии скончался 38-летний врач-гинеколог Челябинской областной клинической больницы. По данным регионального Минздрава, в 2009 году медик закончил челябинскую медицинскую академию, в 2012 году начал работать в областной детской больнице. Врач был высококвалифицированным специалистом, пользовался авторитетом и уважением среди и коллег, и пациентов.

Редакция сайта «Первый областной» совместно с Минздравом Челябинской области и коллективами ГКБ № 8 и ЧОКБ выражает соболезнования родным и близким медиков.