На худший маршрут Челябинска выйдут 20 новых автобусов

Машины среднего класса соединят окраину Ленинского района и ЧВВАКУШ

Двадцать новых автобусов среднего класса выйдут 1 ноября на маршрут № 58, который по итогам сентября признали худшим в Челябинске.

В последнее время маршрут обслуживал частник — компания «Автотранспортное предприятие 2» (руководитель — Иванов Ю. В.). На линию выходили маленькие маршрутки. График движения не соблюдался. И, хотя маршрут еще в августе перевели на регулируемый тариф, водители требовали платить им наличкой и выгоняли из салона льготников. С ноября обслуживать маршрут будет муниципальное предприятие «Служба организации движения», поэтому нарушений быть не должно.

Одновременно на линию будут выходить 18 машин. Еще две останутся в резерве. Маршрут достаточно длинный, но машины будут ходить с интервалом в 10 минут.

«Маршрут очень нужный, так как проходит через весь город. Надеемся, он разгрузит другие маршруты и будет востребован особенно в пиковые часы, когда люди едут на работу и с работы», — заявил врио главы Челябинска Алексей Лошкин.

Все новые автобусы отечественного производства — Volgabus. Они работают на газомоторном топливе. Машины низкопольные и имеют пандус для маломобильных граждан. В салоне 26 сидячих мест и еще столько же для пассажиров, которые едут стоя. Предусмотрено место для инвалидов.

«Автобусы приобретены за счет средств Фонда национального благосостояния. Хочу поблагодарить за это губернатора Челябинской области», — добавил Алексей Лошкин.

Еще одним проблемным остается в Челябинске маршрут автобуса № 64. В часы пик он переполнен, иногда автобус ходит с разрывами в расписании. Алексей Лошкин пообещал держать ситуацию на контроле и изменить ее к лучшему в ближайшее время.

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