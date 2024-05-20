Ильменский фестиваль пройдет в Челябинской области в 48‑й раз

Ожидается, что в конкурсе авторской песни примут участие около 300 взрослых и детей

Лучшие барды страны приедут на Южный Урал в июне. Стали известны даты 48‑го Всероссийского Ильменского фестиваля авторской песни, который традиционно проходит в Челябинской области.

Как сообщили в Фонде Олега Митяева, фестиваль состоится с 28 по 30 июня на территории ГЛК «Солнечная долина», соберет не менее 20 тысяч участников. На фестивале будут работать три концертные площадки: Главная сцена, Лесная сцена и творческая площадка «Шатер». Помимо сольных концертов артистов, пройдет концерт «Олег Митяев представляет...» с участием специальных гостей, а также гала-концерты «Ильменский звездопад» и «Vivat, Ильмены!», концерт «Неформатные наши» с участием артистов нового поколения близкого авторской песне музыкального формата, концерты «Ильменские гвозди» (юмор в авторской песне) и «Поют туристята», поэтический турнир, концерты клубов авторской песни и многое другое.

«Главное событие — конкурс авторской песни (детский и взрослый), который пройдет в два тура под руководством известных представителей жанра. В нем ежегодно принимают участие до 300 человек из разных городов России. Поддержка талантов обеспечивается не только экспертной оценкой жюри и награждением памятными медалями, но и грантом на развитие творческого потенциала», — говорят в Фонде.

Также организаторы обещают онлайн-трансляцию концертов в паблике Челябинска в соцсети «ВКонтакте».