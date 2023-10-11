На челябинских улицах до конца октября высадят почти 17 тысяч кустарников

Для озеленения выбрали три распространенные породы

В Челябинске этой осенью вдоль дорог высадят 16,8 тысячи кустарников. В комитете дорожного хозяйства города рассказали, какие породы выбрали для озеленения.

Саженцы высаживают вдоль проезжих частей на проспектах Ленина, Свердловском и Комарова, а также на улицах Кирова и Лесопарковой.

Скоро там появятся почти 13,6 тысячи блестящих кизильников, более 3,1 тысячи венгерских сиреней и 75 калинолистных пузыреплодников.





Работы завершат до конца октября, заверили в комитете дорожного хозяйства.

Напомним, к 20 октября шесть тысяч кустов кизильника должны высадить на улице Дарвина.

Почти 300 деревьев высадят в Чурилово на улице 2-й Эльтонской. Также до 20 октября там посадят яблони, клены, ясени. Высадят и кусты кизильника.