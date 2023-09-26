На улице Дарвина в Челябинске высадят шесть тысяч кустов кизильника

Работы по благоустройству участка улицы на финишной стадии

К 20 октября в Челябинске полностью завершат ремонт улицы Дарвина на участке от улицы Блюхера до Троицкого тракта. Там уложили новый асфальт, заменили освещение и светофоры и приступили к высадке кустов кизильника, сообщили 26 сентября в пресс-службе администрации Челябинска.

На участке улицы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали дорогу, а также заасфальтировали тротуары, междворовые проезды и парковочные места на общей площади 29 тысяч квадратных метров. Также подрядчик обустроил новую канализацию, установил около 130 уличных фонарей, переустановил три светофора и поставил еще один на пересечении с улицей Новосельской.

«На территории, примыкающей к частному сектору, и на противоположной стороне — между тротуаром и проезжей частью — восстановили и засеяли газон общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Сейчас идет высадка шести тысяч кустов кизильника», — уточнили в мэрии.

Напомним, минувшей весной на благоустраиваемом участке улицы Дарвина высадили 27 молодых сосен.