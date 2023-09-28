На обновленной улице в челябинском Чурилово посадят почти 300 деревьев

На 2-й Эльтонской впервые уложили асфальт

В Челябинске вышло на финишную прямую строительство дороги на улице 2-й Эльтонской в микрорайоне Чурилово по проекту «Дорожный рывок». Основные работы уже завершены, и сейчас подрядчик приступил к озеленению обочин: до 20 октября вдоль проезжей части посадят 278 кленов, яблонь, ясеней, а также кусты кизильника. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Двухполоску от улицы Трашутина до берега Первого озера соорудили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо проезжей части там заасфальтировали тротуары, междомовые проезды, проложили ливневый коллектор, смонтировали наружное освещение, засеяли газоны, поставили светофор и оборудовали три новые остановки общественного транспорта: «ЖК „Восход“», «Квартал „У озера“» и «Пляж „Чуриловский“».

Напомним, что в Челябинске также завершается капитальный ремонт улицы Дарвина. Как ранее сообщало ИА «Первое областное», там вдоль дороги планируют высадить шесть тысяч кустов кизильника.