Более 7 тысяч человек стали участниками «Атомного выпускного» в Челябинске

Кроме родителей и учителей, выпускников поздравили губернатор и крутые музыканты

Выпускники различных школ Челябинской области, их родители и педагоги ؘ всего более 7 тысяч человек — собрались минувшей ночью в парке культуры и отдыха им. А.Ю. Гагарина, чтобы проводить в прошлое школьную жизнь и вступить в новое, пока неизвестное, будущее. О тех, кого не напугали ливень, гром и молния — в нашем фоторепортаже.

Праздник посетил губернатор Алексей Текслер вместе с супругой Ириной. Глава региона приветствовал ребят и пожелал им уверенно идти вперед и покорять вершины:

«От всей души поздравляю вас с завершением очень важного этапа в вашей жизни. Вы завершили школу и от этой базы оттолкнетесь, полетите дальше, сделаете очень много важного и нужного для нашей страны, нашего региона», — сказал Алексей Текслер.

Он попросил ребят не забывать своих наставников:

«Хочу, чтобы вы поблагодарили своих наставников, своих учителей. Они много сделали для вас, и вы будете вспоминать о них всю жизнь. Хочу, чтобы вы шли вперед, не боялись трудностей, потому что вы активные, творческие, вы любите нашу страну. Вы сможете покорить все вершины. Вы наше будущее! Поздравляю вас!»

Хедлайнерами «Атомного выпускного» стали Раиль Арсланов, автор популярного блога «Хижина музыканта», DJ Dumchenkov, известный своей динамичной и энергичной музыкой и фолк-панк-рок группа The Hatters.

Они выступали одновременно на трех сценических площадках.

Всю ночь для гостей праздника были открыты аттракционы и фуд-корт.

На аллеях организованы разноплановые интерактивы, в которых каждый желающий смог принять участие. Это спортивные активности (баскетбол, бейсбол, настольный футбол, мини-хоккей, дартс, мини-гольф, тетрис и др.), караоке, розыгрыши с призами, фотобудка, где можно сделать моментальное фото.

Также выпускники могли сфотографироваться с веселым верблюжонком ОТВином, который является символом телеканала ОТВ, а на «Атомном выпускном» лихо зажигал со своим товарищем – Лисенком из Магнитогорска.

Завершился «Атомный выпускной» встречей рассвета.

В Челябинской области в этом году из 11-х классов выпускаются 12 тысяч 884 учащихся и около двух тысяч из них претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении» 1 или 2 степени.

Добавим, безопасность участников мероприятия обеспечивали около 500 полицейских. Благодаря проведенному сотрудниками полиции комплексу мероприятий нарушений общественного правопорядка не допущено.