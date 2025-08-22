На 11 часов задерживается вылет самолета из Челябинска в Москву

Информация указана в онлайн‑табло аэропорта

Вылет самолета из Челябинска в Москву задерживается сразу на 11 часов. Это рейс «Аэрофлота» СУ 1533. Airbus должен был отправиться в столицу России в 07:20. По данным онлайн-табло челябинского аэропорта, расчетное время вылета — 18:20, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Днем небольшая задержка отмечается у рейса «Победы» ДР 6570. Вместо 14:00 Boeing отправится в Москву в 14:20.

У этой же авиакомпании задерживается прибытие самолета из Сочи. В Челябинске лайнер рейса ДР 323 ждали в 13:20. Расчетное время прилета — 13:45.