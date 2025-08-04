Авиарейс из Сочи прибыл в Челябинск с восьмичасовой задержкой

Столько же пришлось ждать вылета челябинским пассажирам

В аэропорту Сочи после ограничений, действовавших в выходные дни, несколько дней будут налаживать расписание. Пока часть рейсов отправляется и прибывает с задержкой. Так, минувшей ночью с восьмичасовой задержкой самолет из Сочи приземлился в Челябинске, сообщается на сайте аэропорта Курчатов.

Рейс СУ 2952/СУ 2953 Сочи — Челябинск — Сочи должен был приземлиться в столице Южного Урала в час ночи и отправиться обратно в 2:00. Однако борт прибыл только в 8:49, обратный вылет запланирован на 10:30.

С многочасовой задержкой отправился самолет в Москву: рейс СУ 1421 должен был вылететь еще в воскресенье в 16:20, но поднялся в воздух только сегодня в 00:52. Почти на семь часов задержали рейс СУ 1532 Москва — Челябинск: самолет приземлился в 7:05 вместо запланированных 00:30.

Также с небольшими задержками сегодня утром вылетели и приземлились рейсы Москва — Челябинск — Москва и Санкт-Петербург — Челябинск — Санкт-Петербург. В питерском и московских аэропортах также продолжают стабилизировать расписание после ограничений и непогоды.