В Челябинске из‑за задержек вылетов проверяют соблюдение прав пассажиров

Транспортная прокуратура следит за ситуацией

Ночью и утром из столицы Южного Урала не смогли вовремя отправиться самолеты в Сочи и Минеральные Воды. Два борта все же вылетели. Отправление в Сочи, назначенное на 2 часа ночи, намечено на 15:10. Этот самолет из южного города ждут в 14:05.

Возникли задержки с дневными рейсами. Самолет «Победы» вместо 16:20 вылетит из Челябинска в Сочи только в 17:40. Из южного города лайнеры прибудут позднее: в 16:25 вместо 13:20 и в 17:05 вместо 15:40 («Победа»), в 18:00 вместо 17:25 (Nordwind).

На фоне задержки Уральская транспортная прокуратура начала мониторинг ситуации и проверку соблюдения прав пассажиров. При нарушении граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8-922-120-60-50. Также есть возможность оставить обращение на сайте ведомства.