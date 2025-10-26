«Мягкая сила»: в Челябинске обсудили роль женщины в период СВО

Женщина должна стать путеводной звездой для мужчины











На женском форуме «Стальное кружево Урала» обсуждали, на первый взгляд, совсем не женскую тему — помощь СВО. Однако именно женщины в наши дни стали той силой, которая дает поддержку на передовой и бойцам, уже вернувшимся из зоны спецоперации.

«Сегодня женщины стали надежным тылом, взяв на себя огромную ответственность: они не только ждут и верят, они активно действуют — создают гуманитарные проекты, оказывают психологическую помощь, помогают в адаптации вернувшихся бойцов и порой сами встают на защиту родины», — открыли круглый стол «Женщины и СВО: поддержка, помощь, содействие» организаторы.

Участники круглого стола вспомнили имена южноуралочек, которые проявляют себя как герои в трудное для страны время. Среди них 86-летняя бабушка Байрамбике, потерявшая на войне сына. Больше 20 раз она лично отвозила гуманитарные грузы в зону спецоперации и сейчас возвращается из очередной командировки.





«Женщины — это мягкая сила. И они могут принять на себя такие решения, которые нужно прочувствовать сердцем, где необходимо проявить женскую мудрость и интуицию», — отметила заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

Наверное, не случайно и федеральный фонд «Защитники Отечества», и его региональные филиалы сегодня возглавляют дамы. Они, как матери, могут позаботиться о бойцах, вернувшихся с фронта.





Руководитель челябинского филиала Галина Гаврилова рассказала о всесторонней поддержке своих подопечных и о новом проекте, который запущен в Челябинской области«, — «СВОя сила». Он как раз для женщин из семей участников СВО. Участницы проекта пройдут обучение основам психологических знаний, чтобы стать равными консультантами для других женщин, чьи близкие были задействованы или задействованы сейчас в зоне спецоперации: они научатся подбирать правильные слова, чтобы морально поддерживать семьи.

«Женщины не должны бороться с мужчинами, как это делают феминистки, они должны стать путеводной звездой для мужчин», — подвела итог встречи Маргарита Павлова.

В рамках форума также прошел первый в России Фестиваль кокошника.