В Челябинске прошел первый в России фестиваль кокошника

Он может стать традиционным

Кокошники стали очень популярны на волне всеобщего интереса к родной истории. Сегодня этот модный аксессуар можно увидеть на светских львицах и девочках-подростках.

«Кокошник — в нашей ДНК. Спустя столько лет, мы наконец вспомнили о нем и сегодня можем погрузиться в его историю», — говорит председатель оргкомитета форума «Стальное кружево Урала», в рамках которого и прошел фестиваль, общественный деятель Ирина Текслер.

Организаторы замечают, что Фестиваль кокошника может стать традиционным.

Сегодня на женском форуме также прошли показы известных дизайнеров. Многие модели выходили на сцену в оригинальных головных уборах, за основу которых взят русский кокошник. Только посмотрите, как его вписали в захватывающие дух наряды!

Кстати, многих гостей фестиваля также украшал модный головной убор.

