В Челябинской области стартовал проект для женщин «СВОя сила»

Матери, жены и дочери участников спецоперации получат знания в области психологии, чтобы помогать другим

Челябинская область стала еще одним регионом России, где стартовал федеральный проект «СВОЯ сила». Он для женщин, чьи близкие побывали или сейчас находятся на СВО. Их обучат навыкам психологической помощи, чтобы они могли консультировать семьи участников спецоперации как «равный равного», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Учеба займет семь месяцев. Уроки будут проходить дистанционно и очно. По окончании проекта выпускницы курсов получат новую профессию и диплом.

«Никто не думал, что на нашу долю выпадет такое тяжелое испытание. Спецоперация принесла много боли и слез. Эту боль невозможно уменьшить, но мы можем стать больше боли и помогать не только себе, но и другим», — обратилась к участницам проекта «СВОя сила» региональный координатор программы, заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.

В первый поток проекта (а продолжение обязательно будет в следующем году) попали 17 женщин из пяти территорий Челябинской области: это Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, а также Сосновский и Еткульский районы.

Анастасия Шаталова потеряла на фронте отца. Чтобы смириться с этой потерей, ей пришлось заниматься с психологом.

«Я смогла достойно отпустить отца и теперь помогаю пережить трудный период другим женщинам, чьи родные на спецоперации. Подобрать утешительные слова получается не всегда. Мне не хватает специальных знаний», — говорит Анастасия.

Обучение будет состоять из двух больших блоков. Сначала женщинам помогут разобраться в собственных мыслях: пережить потерю и найти собственную точку опоры, а потом научат помогать окружающим.



«Все понимают, что работа с семьями участников СВО не закончится даже после спецоперации. Работы предстоит много. И сейчас нам нужно объединиться, чтобы поддержать себя и других. Никакой сторонний специалист не обладает той степенью доверия, как человек, уже прошедший этот путь. Именно к вам будут обращаться за помощью как к равному консультанту», — напомнила участницам проекта учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер, при содействии которой проект «СВОя сила» и запущен на Южном Урале.

Анна Нестерова из Челябинска — жена участника СВО. Несколько лет назад супруг Анны пережил инсульт и ушел из армии. Но в 2022-м его мобилизовали, а в прошлом году он получил тяжелое ранение. Анна поступила в медицинский колледж, чтобы ухаживать за супругом, и пошла на курсы психологии «СВОя сила», чтобы поддержать мужа морально.

«Я ездила на Донбасс, чтобы поддержать мужа после ранения. То, что я там увидела, произвело неизгладимое впечатление. По сравнению с новыми регионами мы живем в раю: у нас зеленые леса, у нас тихо и спокойно, нет техники, по улицам бегают дети — а там их практически нет. Эта поездка стала для меня переломной. И я понимаю, что, попав в проект, я вытянула счастливый билет. Я смогу помогать и своим близким, и другим семьям», — говорит Анна.

Война меняет тех, кто ее видел. Участники СВО возвращаются в мирную жизнь с тяжелым посттравматическим синдромом — практически каждому нужна профессиональная помощь психотерапевта, психолога.

«На базе фонда „Защитники Отечества“ работают высококвалифицированные специалисты, благодаря поддержке губернатора у нас есть современное оборудование для реабилитации. Но заманить участников СВО к докторам и психологам может не каждый социальный координатор. Мы надеемся, что это сделают женщины — матери, жены, дочери участников СВО», — говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Челябинской области Галина Гаврилова.

Возможно, кто-то из участниц проекта пополнит в будущем команду фонда, став социальным координатором. Но все же главная работа — поддержка равных: родителей, жен, детей участников СВО — воевавших, воюющих, погибших, пропавших без вести.

В будущем при поддержке Фонда 2020 регион планирует подключиться к проектам по обучению волонтеров, которые будут оказывать помощь в госпиталях.