Музыкальный фонтан в сквере на площади Революции в Челябинске заработает 1 мая

К Дню Победы будет задействован плей-лист, состоящий из песен времен Великой Отечественной войны

В сквере на площади Революции начались работы по демонтажу защитного короба и профилактике технического оборудования центрального фонтана. Об этом сообщили в администрации Советского района.

Ближайшие дни будут вестись подготовительные работы, а в субботу, 1 мая, фонтан должен заработать в обычном режиме.

«В первую декаду мая в честь Дня Победы будет задействован плей-лист, состоящий из 25 самых известных песен времен Великой Отечественной войны. В дальнейшем будет использоваться традиционный плей-лист из популярных мелодий, который периодически будет расширяться новыми композициями», — уточнили в администрации Советского района.

Аукцион на обслуживание фонтана в летний период 2021 года выиграла компания «ИТК-групп».

Также 1 мая в Челябинске в честь Праздника Весны и Труда на набережной реки Миасс запустят фейерверк. Из-за этого движение транспорта ограничат с девяти до одиннадцати часов вечера 1 мая.

Для жителей Челябинска подготовили афишу праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завершится праздничный вечер фейерверком на набережной реки Миасс (возле памятника Столыпину) — в 22 часа.