На Первомай для челябинцев запустят большой салют

Из-за фейерверка на два часа ограничат проезд транспорта в центре города

В Челябинске 1 мая в честь Праздника Весны и Труда на набережной реки Миасс запустят фейерверк. Из-за этого движение транспорта ограничат с девяти до одиннадцати часов вечера 1 мая.

«1 мая в Челябинске состоится фейерверк, который посвящен присвоению Челябинску звания „Город трудовой доблести“. Он состоится на набережной реки Миасс со стороны Торгового центра в 21 час. 2 мая в Челябинске пройдет легкоатлетическая эстафета и велогонка», — рассказал замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.



В управлении транспорта администрации города Челябинска назвали участки, где будет введено ограничение. На два часа проезд автомобилей и общественного транспорта будет закрыт на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга, по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы, по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса, также по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной и на участке от проспекта Победы до улицы Труда по улице Кирова. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты.

Для жителей Челябинска подготовили афишу праздничных мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завершится праздничный вечер фейерверком на набережной реки Миасс (возле памятника Столыпину) — в 22 часа.