/ Нашествие мумий на город предотвратили жители Миасса

С «восставшими из мертвых» расправились топором.

В Горнозаводской зоне неспокойно: в ночь на 9 декабря там заметили нашествие мумий. Предотвратить его должны были жители Миасса, вооружившись топорами. «Кровавую расправу» над бальзамированным телом заметил автомобилист, случайно проезжавший по дороге в районе Тургояка. По слова мужчины, он был настолько шокирован происходящим, что даже не подумал о привлечении полиции.

Когда едешь в машине один в 3 часа ночи в Тургояке и наблюдаешь такую картину, когда больше машин и людей рядом нет, это совсем не смешно. Я, когда лежачего и мужика с топором увидел, просто обалдел, я даже о мумиях не подумал, просто: кровь, топор, Тургояк. — рассказал в соцсетях местный житель Даня Голощапов.

Бойня миассцев и мумий оказалась всего лишь заданием популярной городской игры «Энкаунтер». Ни вооруженный игрок, ни «мумия» не пострадали.