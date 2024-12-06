Мультимодальный маршрут из Челябинска до «Завьялихи» запустят 14 декабря

Продажа билетов доступна за 10 дней до поездки

С 14 декабря по выходным и праздничным дням будет работать мультимодальный маршрут Челябинск — Вязовая — ГЛК «Завьялиха». На пригородном поезде сообщением Челябинск — Усть-Катав пассажиры смогут доехать до станции Вязовая, где пересесть на автобус до горнолыжного курорта, сообщает пресс-служба РЖД.

Из Челябинска электричка отправляется в 06:04, на станции Чебаркуль она делает остановку в 07:20, в Миассе — в 07:42, а в Златоусте — в 08:53. На станцию Вязовая она прибывает в 11:13.

Автобус от Вязовой отъезжает в 11:25 и прибывает на курорт в 12:05.

В обратную дорогу с «Завьялихи» автобус отправляется в 16:30. Поезд со станции Вязовая уезжает в 18:04, прибывает в Златоуст в 20:29, в Миасс — в 21:41, в Челябинск — в 23:05.

Уже известны и даты работы маршрута. Это:

— 14, 15, 21, 22 декабря,

— 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января,

— 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля,

— 1, 2, 8, 9, 15, 16 марта.

Стоимость билета уже включает безлимитный ски-пасс на четыре часа и завтрак. По желанию в стоимость можно включить прокат лыж и сноуборда.

Для льготников, например школьников и студентов, действует скидка при предъявлении документов — справки из школы или студенческого билета на текущий учебный год.

Продажи на поезд открыты за 10 дней до начала поездки.

Мультимодальный маршрут Челябинск — «Солнечная долина» уже запущен с 30 ноября.

Горнолыжный сезон в Челябинской области стартовал 10 ноября. Журналисты ИА «Первое областное» выяснили, где можно кататься.

