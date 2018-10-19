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/ У спасенного из могилы щенка оказался серьезно поврежден мозжечок

У спасенного из могилы щенка оказался серьезно поврежден мозжечок

Собачке требуется МРТ головного мозга.
сегодня в 18:15
  |  Общество
Из пятерых новорожденных щенков, которых закопанными нашла в садах челябинка Елена Денисова, осталось три. Одного взяли в семью, один скончался от долгой болезни. Не все малыши, которых вырастила челябинка, оказались крепкими и здоровыми. Куколка, рыжая собачка, с самого начала отставала в развитии. Она не смогла вместе с собратьями встать на лапы и пойти, когда пришло время. Ветеринар, осмотревший щенка, назвал причину: повреждение головного мозга.

Мы приглашали ветеринара, он сказал, что у нее повреждения мозжечка, который отвечает за координацию движений, не дает выполнять их правильно. В итоге она мотает головой, резкие махи, от которых она падает, все тело отлетает. Глаза смотрят в разные стороны. Именно это говорит о том, что у собачки повреждение головного мозга. Ветеринар сказал, что нужно отвезти ее к неврологу. Тот после обследования с помощью МРТ головного мозга сможет назвать точный диагноз. По предположениям, это водянка либо удар по голове. Мы думаем, что при наших трагических обстоятельствах, когда мы под землей нашли щенят, такое могло быть. Либо на Куколку навалились все щенята и земля, либо ее могли травмировать. — рассказала сайту «Первый областной» хозяйка щенков Елена Денисова.

Женщина просит совета у опытных собачников, как ухаживать за Куколкой и как лечить. Кроме того, Елена Денисова поделилась финансовыми проблемами: за тот месяц, что щенкам требовалось постоянное наблюдение, выйти на работу получилось всего два раза. Почти все деньги ушли на щенков.

Все, кто хочет помочь малышам, которых чудом спасли из могилы в садах, могут перевести любую сумму Елене Денисовой по номеру: 89 127 771 712.

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