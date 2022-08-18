На реконструкцию котельной в Кыштыме выделят 168 миллионов рублей из федерального бюджета

Заявку одобрили на заседании правительственной комиссии

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию систем теплоснабжения в Кыштыме. На эти цели из федерального бюджета выделят 168,43 миллиона рублей. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заседание комиссии по региональному развитию провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, участие во встрече принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Проект предусматривает два мероприятия: реконструкцию котельной 1969 года постройки и реконструкцию 5,6 км тепловых сетей. Общая стоимость проекта — 210 миллионов рублей», — подчеркнул Алексей Текслер.

Заявку региона на финансирование проекта комиссия одобрила.

«По итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию одобрили выделение 168,43 миллиона рублей Челябинской области на реконструкцию котельной. Реализация проекта повысит надежность системы теплоснабжения в Кыштымском городском округе», — прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Губернатор Алексей Текслер также отметил, что реализация проекта позволит улучшить качество услуг для 15 тысяч жителей Кыштыма. На выделенные деньги устранят износившиеся строительные конструкции и оборудование котельной, а также теплосетей.

Напомним, ранее в Кыштыме выбрали подрядчика для реновации единственного в Челябинской области дворцового комплекса — усадьбы «Белый дом». Памятник федерального значения отреставрируют за 526 миллионов рублей.