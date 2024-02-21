Жителям Челябинской области напомнили о замене желтых полисов ОМС

С ними возникает немало технических проблем в связи со стабилизацией системы

На сегодняшний день в Челябинской области порядка 100 тысяч человек еще пользуются старыми желтыми полисами, которые выдавали начиная с 1993 года. Сейчас в связи с переходом на цифровые полисы стабилизируется работа Единого федерального реестра застрахованных лиц, и именно с такими полисами возникает наибольшее количество проблем. В ТФОМС южноуральцев призвали обратиться в офисы страховых компаний и сменить старый полис на новый, сообщили в пресс-службе территориального фонда ОМС.

«В связи с тем, что эти документы были оформлены в период с 1993 по 2010 годы, они практически не содержат актуальных данных о застрахованных лицах, что приводит к проблемам обработки данных в Федеральном регистре застрахованных лиц при межведомственном взаимодействии с органами ЗАГС, МВД, Единого регистра населения»,— уточнили в фонде.

При этом в ведомстве подчеркнули, что и старые желтые полисы, и полисы на едином голубом бланке или пластиковой карте, которые выдавали начиная с 2011 года, действительны и медицинская помощь по ним оказывается без ограничений при условии, если данные актуальны. При этом целесообразно сменить их на цифровые полисы, поскольку сейчас идет межведомственное взаимодействие и налаживается работа Единого федерального реестра застрахованных лиц.

Плюсы цифрового полиса очевидны: таскать с собой бумажку не придется, а воспользоваться им можно будет с помощью портала «Госуслуги».

Посмотреть список офисов, где можно заменить старый полис на новый цифровой, можно на сайте ТФОМС Челябинской области.