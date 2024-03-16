Житель Челябинской области лишился почти 200 тысяч рублей под предлогом смены полиса ОМС

Мужчине звонили дважды

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 61-летний житель Троицка. Он рассказал, что сначала ему сообщили о необходимости поменять полис обязательного медицинского страхования, а затем убедили перевести деньги на якобы безопасный счет. Всего мужчина лишился 188 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Мужчина пояснил полицейским, что ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей организации медицинского страхования. Она сказала, что ему необходимо поменять старый полис ОМС на новый с QR-кодом, а для этого необходимо назвать код из пришедшей ему СМС. Потерпевший так и сделал, а потом услышал разговор девушки с посторонним человеком и понял, что его обманули.

«Позже он получил звонок в мессенджере о попытке оформления на его имя кредита. Звонивший предложил якобы безопасное решение: создание резервного расчетного счета и перевод на него денежных средств. Доверившись ему, пенсионер перечислил на указанный мошенниками счет около 188 тысяч рублей»,— рассказали в ведомстве.

После того, как мужчина перевел деньги на продиктованный ему счет, неизвестные перестали выходить на связь. Тогда он понял, что его снова обманули, и обратился в полицию.

Напомним, в Челябинской области работает горячая линия с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если поступают сомнительные звонки, а неизвестные просят назвать коды из СМС и перевести деньги.