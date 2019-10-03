Мошенники на «автоподставах» за два года заработали больше миллиона рублей

Предприимчивые челябинцы зарабатывали на страховых компаниях.

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Четверо мошенников из региона сталкивали машины на улицах Челябинска, а за ДТП получали страховые выплаты. Теперь они ответят перед законом за мошенничество по предварительному сговору.

С 2016 по 2018 год организаторы «автоподстав» совершили 70 ДТП. Они сталкивали машины на улицах, затем отправлялись в пункты оформления ДТП и страховые компании. Мужчины давали ложную информацию об авариях: они привлекали знакомых, чтобы те стали участниками столкновения. За порчу автомобиля соучастники получали вознаграждение: от двух до 25 тысяч рублей. Оставшиеся деньги, полученные от страховых компаний, мужчины забирали себе. В 2017 году с трех ДТП они получили 890 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска. А дело в отношении соучастников, не осведомленных об участии в преступном сообществе, выделено в отдельное производство», — пояснили в прокуратуре Челябинской области.

Самому младшему в группировке 21 год. Во время следствия прокуратура наложила арест на машину одного из мошенников, которая стоит 200 тысяч рублей. Другие обвиняемые добровольно оплатили ущерб в 308 тысяч рублей.