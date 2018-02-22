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/ Спасатели выйдут на посты в длинные выходные на 23 февраля

Спасатели выйдут на посты в длинные выходные на 23 февраля

Спаспосты будут работать в усиленном режиме на Таганае и Иремеле.
сегодня в 09:15
  |  Общество

С 22 по 25 февраля в популярных среди туристов национальных парках будут работать спасатели в усиленном режиме. Отряды готовы оказать помощь в круглосуточном режиме. В горах буду работать два поста, обладающие снегоходом, а также комплектами специального профессионального и медицинского оборудования.

Спасатели Мобильного отряда выставляют пост в природном парке «Иремель», а спасатели Златоустовского отряда в национальном парке «Таганай». Как показывает опыт, организация спасательных постов существенно повысила эффективность оказания помощи. Спаспосты позволяют в наиболее короткие сроки прибыть к пострадавшим туристам. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Также спасатели напоминают о мерах безопасности. При отправлении в поход необходимо учитывать погодные условия. Также туристам нужно подобрать соответствующую сезонную и удобную одежду, а также взять с собой средства связи и полностью заряженные аккумуляторы к ним, запас еды и воды. Перед походом нужно сообщить родственникам о вылазке, а также предполагаемом времени возвращения.

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