Морозы до -40 градусов и метели прогнозируют в Челябинской области

Днем воздух существенно не прогреется

Первая рабочая неделя в Челябинской области начнется с морозов, порывистого ветра и снега. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в ночь на 9 января в некоторых районах похолодает до −40°C, в понедельник днем местами столбики термометров не поднимутся выше −30°C.

Предстоящей ночью в Челябинской области ожидается от — 28 до −33 градусов, в горах и низинах температура опустится до −40°C. В большинстве районов пройдет небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах синоптики прогнозируют слабые метели. Днем температура поднимется до минус 23 — 28 градусов, в горах и низинах будет холоднее — до −31°C. Погода будет облачной с прояснением, местами пройдут небольшой снег и слабые метели. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске 9 января также пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до −31°C, днем синоптики прогнозируют от 24 до 26 градусов со знаком минус. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В школах Челябинской области из-за морозов продлили каникулы. Например, соответствующие решения приняли уже в Трехгорном и Снежинске.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с холодной погодой.