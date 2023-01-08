В двух городах Челябинской области продлили каникулы из-за морозов

В Трехгорном и Снежинске школьники отправятся на учебу 11 января

В некоторых городах Челябинской области из-за морозов школьникам решили продлить каникулы. Соответствующие решения уже приняли власти Снежинска и Трехгорного. Информацию о продлении каникул предоставили в управлениях образования городов.

«Новогодние каникулы школьников с 1 по 11 классы Снежинска продляются до 10 января включительно. Выход на занятия 11 января 2023 года. По данным Челябинского Гидрометцентра, 8-10 января по всей территории Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В связи с этим общеобразовательные учреждения Снежинска внесли изменения в годовые календарные графики каникул»,— сообщили в управлении образования Снежинска.

В Трехгорном каникулы продлили также на два дня из-за морозов. Занятия в общеобразовательных учреждениях начнутся в среду, 11 января.

В других городах и районах Челябинской области информацию о продлении каникул пока не предоставили. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, официально каникулы, которые заканчиваются 8 января, никто не продлял, и решения будут принимать местные органы власти в зависимости от погоды.

Напоминаем, при какой погоде отменяют занятия в школах:





Морозы до −40 градусов простоят в Челябинской области несколько дней. ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение из-за аномальных холодов.