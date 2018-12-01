/ Скончался 41-й президент США Джордж Буш

О смерти заявляют американские СМИ.

Ушла целая эпоха Соединенных Штатов: скончался 41-й президент Джордж Буш. Смерть наступила вечером 30 ноября. Джорджу Бушу-старшему было 94 года. О смерти политика сообщило издание Washington Post со ссылкой на представителей Буша.

О смерти Джорджа Буша объявил в «Твитере» его представитель Джим Макграт. Причина смерти не сообщается. Известно, что в 2012 году Буш объявил, что у него был сосудистый паркинсонизм, ограничивавший мобильность. Его жена, Барбара Буш, умерла 17 апреля в 73 года. — сообщает Washington Post.

Напомним, что Джордж Буш был президентом в 1989—1993 годах. Спустя один срок место в белом доме занял его сын, Джордж Буш-младший.