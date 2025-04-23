Более сорока семей обратились за студенческим капиталом на Южном Урале. Девять из них уже получили добро на выплату миллиона рублей из бюджета Челябинской области. А две студентки — из Троицка и Челябинска — рассказали свою историю материнства.
Алене Николаевой — 21 год. Живет в Челябинске, учится на юридическом факультете ЧелГУ. На третьем курсе узнала, что станет мамой. Признается, были сомнения, сможет ли совмещать материнство и учебу в вузе, но ребенка девушка решила рожать.
«Оформлять академический отпуск не стала. Хожу на лекции и экзамены вместе со своей группой. Утром учусь, а после обеда сижу с малышкой. Мне помогает моя семья — мама и бабушка», — рассказывает Алена.
Девушка признается, что выполнять двойную работу ей нелегко. Самыми сложными были первые месяцы, когда не удавалось высыпаться ночами. Сейчас полегче. А когда вечером дочка тянет к ней ручки и целует в щеку, сил прибывает.
«Я родилась в начале 2000-х. Вспоминая свой опыт, мама мне говорила, что будет очень тяжело. Но сейчас родителям помогает государство, есть ясли, родные. Все не так страшно. И я советую рожать, если появилась такая возможность», — говорит Алена.
На студенческий капитал Алена планирует купить собственное жилье.
Кристина Шаталова — студентка колледжа в Троицке. Девушка будущий повар-кондитер. Прошлой осенью она также родила сына, но учебу не бросила. Растить ребенка ей помогает старшее поколение. Недавно девушка тоже получила уведомление о праве на студенческий капитал.
«Я почувствовала, что мои мечты становятся ближе. Благодаря господдержке я могу приобрести собственное жилье, что станет первым шагом к моей главной цели — переезду в большой город», — признается Кристина.
Напомним, размер студенческого капитала составляет 1 миллион 40 тысяч рублей.
Поддержку от государства могут получить молодые родители, если первый ребенок родился после 1 января 2024 года, а его матери не больше 24 лет.
Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам СПО или в вузе. Образовательная организация должна располагаться в регионе.
Также родители и ребенок должны быть прописаны в Челябинской области. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет проиндексирован на 20%.
Первой парой, которая получила студенческий капитал в Челябинской области, стали супруги Вафины из Магнитогорска.
На что, кроме покупки жилья, можно потратить деньги, читайте в отдельном материале.