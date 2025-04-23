Молодые мамы из Челябинской области покупают квартиры на студенческий капитал

Размер выплаты составляет чуть более миллиона рублей

Более сорока семей обратились за студенческим капиталом на Южном Урале. Девять из них уже получили добро на выплату миллиона рублей из бюджета Челябинской области. А две студентки — из Троицка и Челябинска — рассказали свою историю материнства.

Алене Николаевой — 21 год. Живет в Челябинске, учится на юридическом факультете ЧелГУ. На третьем курсе узнала, что станет мамой. Признается, были сомнения, сможет ли совмещать материнство и учебу в вузе, но ребенка девушка решила рожать.

«Оформлять академический отпуск не стала. Хожу на лекции и экзамены вместе со своей группой. Утром учусь, а после обеда сижу с малышкой. Мне помогает моя семья — мама и бабушка», — рассказывает Алена.

Девушка признается, что выполнять двойную работу ей нелегко. Самыми сложными были первые месяцы, когда не удавалось высыпаться ночами. Сейчас полегче. А когда вечером дочка тянет к ней ручки и целует в щеку, сил прибывает.

«Я родилась в начале 2000-х. Вспоминая свой опыт, мама мне говорила, что будет очень тяжело. Но сейчас родителям помогает государство, есть ясли, родные. Все не так страшно. И я советую рожать, если появилась такая возможность», — говорит Алена.

На студенческий капитал Алена планирует купить собственное жилье.

Кристина Шаталова — студентка колледжа в Троицке. Девушка будущий повар-кондитер. Прошлой осенью она также родила сына, но учебу не бросила. Растить ребенка ей помогает старшее поколение. Недавно девушка тоже получила уведомление о праве на студенческий капитал.

«Я почувствовала, что мои мечты становятся ближе. Благодаря господдержке я могу приобрести собственное жилье, что станет первым шагом к моей главной цели — переезду в большой город», — признается Кристина.

Напомним, размер студенческого капитала составляет 1 миллион 40 тысяч рублей.

Поддержку от государства могут получить молодые родители, если первый ребенок родился после 1 января 2024 года, а его матери не больше 24 лет.

Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам СПО или в вузе. Образовательная организация должна располагаться в регионе.

Также родители и ребенок должны быть прописаны в Челябинской области. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет проиндексирован на 20%.

Первой парой, которая получила студенческий капитал в Челябинской области, стали супруги Вафины из Магнитогорска.

На что, кроме покупки жилья, можно потратить деньги, читайте в отдельном материале.