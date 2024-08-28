Синоптики рассказали, какая погода будет в Челябинской области 2 сентября

Как лучше одеться на линейки

Первые дни осени в Челябинской области ожидаются довольно теплыми: днем на большей части территории воздух будет прогреваться до +20 градусов. В первый день нового учебного года, 2 сентября, синоптики областного Гидрометеоцентра также обещают 20-градусное тепло и отсутствие осадков.

«В ближайшее время погода существенно не изменится. Утро 2 сентября останется прохладным, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Погода будет преимущественно безветренной, осадков не ожидается», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

В последние дни августа, несмотря на установившееся тепло, ночи действительно холодные. Местами температура опускается до +3 градусов, а днем поднимается до +20 и даже выше. Поэтому, если торжественные линейки в школах запланированы на утро, когда воздух еще не успел прогреться, лучше не отпускать ребенка в одной блузке или рубашке во избежание простуды.