Мокрый снег и гололедица ждут Челябинскую область

Осадки вновь придут на территорию региона.

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Теплая погода, неожиданно порадовавшая жителей Челябинской области с начала прошлой недели, медленно, но верно покидает регион. Сегодня на дорогах Южного Урала, по данным синоптиков, возможна гололедица. Челябинский гидрометцентр прогнозирует дожди и мокрый снег.

Сегодня, 10 октября, на территории области температура воздуха составит от +4 до +9, будет дождливо и снежно. Ночью похолодает до -5. Завтра днем воздух прогреется до +7, +12. В горах ожидается дождь и мокрый снег. В субботу днем чуть потеплеет - максимум до +14. А осадки останутся.

Погода в Челябинске сегодня тоже ожидают дождь. Температура по прогнозу - не больше 8 градусов тепла. Ближайшей ночью будет -1, -3. В пятницу - без осадков, в субботу - вновь местами слабый дождь, а на термометре - 11-13 выше ноля.

«Первый областной» советует жителям области одеваться теплее и быть бдительнее на дорогах.