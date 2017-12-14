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Белорусский производитель лифтов намерен зайти на Южный Урал

«Могилевлифтмаш» попросил помощи у Бориса Дубровского.
сегодня в 12:24
  |  Общество

Белорусский производитель лифтов «Могилевлифтмаш» намерен зайти на рынок Челябинской области. Сейчас инвесторы ищут потенциального партнера и производственные площадки в регионе. За помощью они обратились к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Белорусы видят на Южном Урале широкие перспективы рынка. Губернатор, в свою очередь, пообещал, что предпринимателям будет оказано содействие и полное сопровождение проекта.

Мы — экспортоориентированное предприятие, более 80% продукции поставляем за пределы Республики, в том числе в Российскую Федерацию. В этом году мы более плотно работаем и в Челябинской области, проходим конкурсы, поставили 441 лифт. Назрел момент локализации производства в регионе. — прокомментировал гендиректор «Могилевлифтмаша» Борис Ковалевский.

Борис Дубровский напомнил, что в Челябинской области большими темпами идут капитальные ремонты домов, требуется замена 4 тысяч лифтов.

У нас есть свое производство, но оно не покрывает существующие потребности, поэтому у нового предприятия есть рыночные перспективы. Кроме того, здесь в Челябинской области вы сможете найти надежных партнеров, так как большое количество компонентов производится на Южном Урале. — подчеркнул губернатор.

К числу таких компонентов можно отнести листовой прокат, гнутые изделия, электродвигатели, тросы и другие компоненты.

Участники встречи также обсудили возможное размещение производства, Борис Дубровский посоветовал рассмотреть площадки на территории городов со статусом ТОСЭР. Это, например, Верхний Уфалей. Губернатор поручил Агентству инвестиционного развития региона обеспечить максимально комфортные условия под данный проект и сопровождать реализацию в режиме «одного окна».

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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