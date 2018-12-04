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/ Много золота, серебра и прическа «пальма»: Александр Васильев рассказал о модных трендах на Новый год

Много золота, серебра и прическа «пальма»: Александр Васильев рассказал о модных трендах на Новый год

А еще: «Цвета, которые никому не идут, но очень в моде».
сегодня в 19:04
  |  Общество

У всех, кто ностальгирует «диско», на улице наступит праздник. Историк моды и искусствовед Александр Васильев поделился видением, какая одежда будет актуальна в новогоднюю ночь. Так, в списке оказались платья из люрекса и бисера с подкладными плечами, крупные пластмассовые украшения, блестящие клатчи, много золота и серебра, а еще прическа «пальма».

Советы для самого модного Нового года Васильев дал накануне, 3 декабря, на презентации своей книги «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров» корреспондентам московского РИА Новости.

Я могу рассказать о том, как справлять Новый год. Самые популярные модели этого Нового года — это модели в стиле «диско», конец 80-х — платья с подкладными плечами, заниженные талии. Самые главные цвета — золото, серебро, темно-синий, темно-фиолетовый, бордо и изумруд. — рассказал историк моды.

Из обуви самой трендовой Васильев назвал сапоги-казаки с широким раструбом, в стилистике конца 80-х годов. Из цветов, которые будут править модным балом весь следующий год, выделил большую гамму синих, голубых, лиловых, цикламеновых и ирисовых оттенков, с вкраплениями желтого цвета.

Цвета, которые никому не идут, но очень в моде. — добавил искусствовед.

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