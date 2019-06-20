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/ Рекордный рост интернет-трафика зафиксирован в России

Рекордный рост интернет-трафика зафиксирован в России

Эксперты говорят, что показатели 3 месяцев 2019 года равны целому 2016.
сегодня в 18:16
  |  Общество

Жители России стали использовать гораздо больше мобильного интернет-трафика, чем в прошлом году. За первый квартал 2019 года пользователи успели скачать и передать 3,3 миллиарда гигабайт. Для сравнения — такую цифру называли эксперты, анализируя использование трафика за весь 2016 год.

Динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь. Как уточняется, продолжительность общения по мобильным телефонам в России за год сократилась почти на 3%. По словам гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, на рост объема обмена данными напрямую влияют невысокие цены — как на доступ в Сеть, так и на звонки. сообщают «Известия».

Увеличению трафика, считают эксперты, способствует повышение качества видео, размещаемого в интернете, использование безлимитных тарифов, развитие облачных сервисов.

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