/ Многоэтажки на гостевом маршруте Челябинска украсят граффити

Свои работы на зданиях реализуют победители фестиваля «Ural Art Summer».

На многоэтажных домах и других строениях, расположенных на гостевом маршруте Челябинска летом 2019 года появятся граффити. Запечатлеть свои работы на зданиях города смогут победители фестиваля «Ural Art Summer».

Мы как организаторы ищем спонсоров. Это будут челябинские компании. Один фасад — это порядка 400 тысяч рублей. Фестиваль у нас проходит в три этапа. С 20 февраля по 15 апреля пройдет сбор эскизов со всей России — любой художник может предоставить свою работу. С 15 апреля по 15 мая — второй этап, будет голосование в социальных сетях и на сайтах партнеров. Потом у нас отбираются лучшие работы. Нанесение на фасады будет проходить с июня по сентябрь. Это у нас будут гостевые маршруты. Тематика связана с Челябинском: Челябинск — край озер, Челябинск — город для жизни, Дружба народов, Челябинск инновационный. Город приобретет совсем другой облик: вместо назойливой рекламы появятся позитивные рисунки. Ну, а жители города начнут гордиться. — рассказал сайту «Business FM Челябинск» организатор фестиваля Павел Щеклеин.

Городские жители встретили этот проект с одобрением. Бизнесмены-спонсоры также настроены положительно, хотя у некоторых проект все же вызывает сомнения.

В основном, все положительно, конечно, относятся. Стали воспринимать это не как акты вандализма, потому что люди видят, что уже потрачены большие средства на эти граффити, все организованно делается, делается качественно, не трескается. Из этого и создается впечатление. Я не только в Челябинске разрисовывал дома. Например, недавно в Калининграде мое большое граффити закрасили, потому что жильцы сплотились против искусства. Главное, чтобы это было уместно. Так что будем ждать, чтобы художники нам предлагали работы. На данный момент по улице Труда три пятиэтажки будут разрисованы, два дома на ЧМЗ и несколько домов в центре. Еще сейчас хотим включить электробудки: на проспекте Ленина и у зоопарка. — прокомментировал сайту «Business FM Челябинск» организатор фестиваля, художник Тимур «Бразил» Абдуллаев.

Здания, на которых появятся граффити, уже выбрали: улица Труда 161, 163 и 165, улица 50-летия ВЛКСМ 17 и 20, 250-летия Челябинска, 34, Салавата Юлаева, 17 В, Цвиллинга, 49, Свободы, 141, Сони Кривая, 42, Ворошилова, 37, Российская, 159 и Елькина, 59.

Отметим, что граффити в городе появляются достаточно часто. Как правило, это пейзажи или патриотические рисунки. Например, в поселке Рощино в прошлом году, после Чемпионата мира по футболу, появилось изображение вратаря российской сборной Игоря Акинфеева.