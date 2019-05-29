Многодетным семьям предлагают выплачивать «отцовский капитал»

«Материнские» выплаты при этом собираются оставить.

В России готовы ввести «отцовский капитал». Сумму будут выплачивать за рождение третьего ребенка, если все дети появились на свет в одной семье в зарегистрированном браке. «Отцовский капитал» намерены сравнять с «материнским» — это 453 тысячи рублей. При этом выплаты матерям сохранятся, сообщают Известия.



Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной. — сказал зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

Отцовский капитал предлагают ввести сначала на территории Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма.



Предложение озвучили в докладе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.

