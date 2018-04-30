/ Челябинский митинг профсоюзов покажут в прямом эфире сайта «Первый областной»

Онлайн-трансляция Первомайской акции стартует в 10:00.

Завтра, 1 мая, на Театральной площади Челябинска состоится митинг, организаторами которого является Федерация профсоюзов. Ожидается более 15 тысяч человек — профсоюзные активисты, представители трудовых коллективов предприятий города и области, рабочая и студенческая молодежь, ветераны и пенсионеры.

В Первомайской акции примут участие представители политических партий «Единая Россия», «Союз Труда», общественные движения «Народный фронт «За Россию», «В защиту Человека труда», все, кто поддерживает справедливые лозунги и требования профсоюзов. — комментирует пресс-служба Федерации профсоюзов Челябинской области.

Праздничное мероприятие поддержат почти три миллиона россиян. В этом году Первомай пройдет под лозунгом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». Шествия и митинги планируются в 735 городах и районных центрах.

Прямую трансляцию с Театральной площади Челябинска смотрите на «Онлайн-ТВ». Начлао в 10:00