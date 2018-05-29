/ Челябинская офисная работница стала первой красавицей города

Победительница и две вице-мисс теперь в полуфинале конкурса красоты.

Самые красивые, умные и талантливые офисные работницы в это воскресенье блистали на сцене. В Челябинске прошел региональный этап конкурса «Мисс офис». Традиционно его провели не в формате кастинга, а превратили в настоящее шоу. Перед жюри предстали секретари, менеджеры, учредители и руководители — все прекрасные представительницы офисной сферы.

Сразу несколько участниц прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис». Звание второй вице-мисс получила Регина Сороковых, первой вице-мисс выбрали Любовь Дмитрук. А титул «Мисс офис Челябинск» единогласно присвоили Елене Коноплевой. Девушка является менеджером по России челябинского модельного агентства «Эксклюзив». Поэтому роль конкурсантки не стала для нее большим стрессом. Тем более, что готовилась Елена к ней целый год.

Я увидела рекламу конкурса «Мисс Офис» еще в прошлом году, но тогда не получалось по времени принять участие. Поэтому в этом году я заранее все спланировала, следила за информацией о кастингах, настраивалась. Подготовка шла одну неделю. Это достаточно маленький срок для такого грандиозного мероприятия, поэтому дни были максимально загруженными, но в то же время очень интересными. Удавалось совмещать репетиции и работу. — рассказала сайту «Первый областной» победительница Елена Коноплева.

Помимо совместных выступлений конкурсантки готовили творческий перфоманс. За одну минуту они должны были рассказать о себе, раскрыть сильные стороны. Елена Коноплева продемонстрировала свою многогранность в видео-визитке, а в качестве главного таланта выбрала дефиле с элементами позирования. Платье для девушки создавала дизайнер Юлия Бадакова.

За Елену Бадакову и двух челябинских вице-мисс можно будет проголосовать на официальном сайте международного конкурса «Мисс Офис». Голосованию дадут старт, когда завершатся все отборочные туры.



