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/ Мирную Россию поддержали южноуральцы на патриотическом митинге

Мирную Россию поддержали южноуральцы на патриотическом митинге

Участники мероприятия вспомнили военные заслуги и мирное соседство народностей.
сегодня в 14:31
  |  Общество

Тысячи патриотов России 3 февраля собрались в центре Кировки на мирный митинг. Они прославляли страну и ее народ, таким образом напоминая всем, что Россия — государство с богатой историей и традициями, позволяющее мирно сосуществовать на своей территории разным народностям.

Здесь собрались люди, не равнодушные к судьбе России, настоящие патриоты нашей сильной родины. Мы собрались здесь, потому что нас объединяет одно чувство — чувство сплоченности и единения. Мы за сильную, независимую Россию, и наша страна за мир. Испокон веков наша страна была многонациональной, у России уникальный опыт, в мире и согласии живут многие народы. Мы пример для стран мира, как жить в добрососедстве и дружбе. Россия сильная, но никогда не будет нападать на другие страны. Сильная Россия — это независимая Россия. Россия за мир! — приветствовал участников председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Мирный митинг продолжился патриотичным концертом.

Добавим, что еще одной причиной собраться на Кировке стало празднование 75-летия со дня победы в Сталинградской битве.

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