/ Мирную Россию поддержали южноуральцы на патриотическом митинге

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Тысячи патриотов России 3 февраля собрались в центре Кировки на мирный митинг. Они прославляли страну и ее народ, таким образом напоминая всем, что Россия — государство с богатой историей и традициями, позволяющее мирно сосуществовать на своей территории разным народностям.
Здесь собрались люди, не равнодушные к судьбе России, настоящие патриоты нашей сильной родины. Мы собрались здесь, потому что нас объединяет одно чувство — чувство сплоченности и единения. Мы за сильную, независимую Россию, и наша страна за мир. Испокон веков наша страна была многонациональной, у России уникальный опыт, в мире и согласии живут многие народы. Мы пример для стран мира, как жить в добрососедстве и дружбе. Россия сильная, но никогда не будет нападать на другие страны. Сильная Россия — это независимая Россия. Россия за мир! — приветствовал участников председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Мирный митинг продолжился патриотичным концертом.
Добавим, что еще одной причиной собраться на Кировке стало празднование 75-летия со дня победы в Сталинградской битве.