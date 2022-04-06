Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для лечения заболеваний щитовидки

Производить «L‑тироксин Реневал» в России будут в двух дозировках

Минздрав зарегистрировал жизненно важный отечественный препарат для лечения щитовидной железы, с искусственным дефицитом которого в марте столкнулись жители Челябинской области. Новосибирская производственная компания «Обновление» будет производить «L-тироксин Реневал» (левотироксин натрия) в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в правительстве России.

«Регистрация позволит компании наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы. Производство планируют запустить в течение месяца. На начальном этапе будет выпускаться 500 миллионов упаковок в месяц, в дальнейшем планируется выйти на 1 миллион упаковок», — рассказали в правительстве России.

Напомним, в марте южноуральцы выкупили полугодовой запас лекарств, которые необходимы при эпилепсии и для поддержания функции щитовидки. В аптеках возник искусственный дефицит. Но запасы лекарств, как тогда отмечали в министерстве здравоохранения Челябинской области, позволяли осуществлять бесперебойное обеспечение препаратами всех льготных категорий граждан.