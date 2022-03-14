Челябинские поликлиники перестали выдавать пациентам с эпилепсией препарат «Депакин хроносфера» в гранулах, который также исчез с прилавков аптек. А люди с заболеваниями щитовидной железы испытывают сложности с покупкой «L-тироксина». О проблемах южноуральцы сообщили в социальных сетях. В региональном Минздраве информацию подтвердили и рассказали, что делать пациентам в таком случае.
«В Челябинске и в области большая проблема с очень важным препаратом „Депакин хроносфера“ (гранулы). В поликлинике его не выдают, ссылаясь на то, что Минздрав не закупил. В аптеках нет, на складах, говорят, тоже нет. Этот препарат назначается при заболевании эпилепсией, он очень важен, и его нельзя пропускать. Можно узнать, когда появится этот препарат в аптеках города?» — написала в неофициальной группе во «ВКонтакте» «Текслер, помоги!» Дарья Ковтунова.
Противосудорожный препарат на основе вальпроевой кислоты назначается в том числе несовершеннолетним. Родители детей с эпилепсией просят назвать сроки появления препарата и не понимают, как можно без него обходиться.
«К сожалению, данного препарата нет в наличии. Аукцион в этом году не состоялся из-за отсутствия участников на поставку лекарств. Рекомендуем пациентам обратиться к лечащему врачу для замены препарата подходящим аналогом», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Лекарства на основе вальпроевой кислоты под другими торговыми наименованиями в Челябинске есть. По данным сервиса «Цены в аптеках» на момент выхода материала, найти аналог противосудорожного препарата «Депакин хроносфера» можно в 102 аптеках города.
Сложности возникают и у пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Они жалуются, что не могут купить «L-тироксин».
«Нелюди, другого слова не могу подобрать, скупили этот препарат, торгуют им в интернете. Может, пора уже вмешаться правоохранительным органам?» — пишет Владимир Абрамов.
Действующим веществом препарата «L-тироксин» является левотироксин натрия. По данным сервиса «Цены в аптеках», это лекарство, в том числе под торговым наименованием «Эутирокс», на сегодня можно приобрести в 82 аптеках.
Информацию о запасе указанных лекарств на аптечных складах корреспондент ИА «Первое областное» запросил в АО «Областной аптечный склад». Мы опубликуем ответ, как только он появится в распоряжении редакции.
В Минздраве подчеркивают, что на данный момент работа по обеспечению федеральных и региональных льготников по линии ведомства проходит в штатном режиме.
«При отсутствии иностранных препаратов на рынке, для пациентов можно будет подобрать в индивидуальном порядке вместе со специалистами российские аналоги лекарственных препаратов. Министерство здравоохранения Челябинской области регулярно проводит процедуры закупки», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Запасы лекарственных и медицинских препаратов, как уточнили в ведомстве, на данный момент позволяют осуществлять бесперебойное обеспечение для всех льготных категорий граждан.
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о перспективах здравоохранения в условиях санкций. Спойлер: лекарства для льготников будут, новая медицинская техника — тоже.
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