Южноуральцы выкупили полугодовой запас лекарств, которые необходимы при эпилепсии и для поддержания функции щитовидки. В аптеках возник искусственный дефицит. Об этом сегодня, 16 марта, ИА «Первое областное» рассказала заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова.
Южноуральцы продолжают жаловаться в социальных сетях на отсутствие важных для эпилептиков и пациентов с больной щитовидкой препаратов. Называют в частности «L-тироксин», «Эутирокс», «Карбамазепин», «Финлепсин» и «Депакин хроносфера».
«Подскажите, куда обратиться. В аптеках нет таблеток „Карбамазепин“ и „Финлепсин“ (противоэпилептические препараты. — Прим. ред.), а мы принимаем их постоянно. Почему нет даже на складах?»— спрашивает Татьяна Толмачева.
С проблемой сталкиваются и жители Златоуста. Екатерина Казачкова пишет, что у нее сегодня заканчиваются таблетки от эпилепсии, а найти их ей не удалось ни в одной аптеке города.
«Подскажите, пожалуйста, будет ли поступление в Челябинской области препаратов „Эутирокс“, „L-тироксин“? В аптеках и на заказ данные препараты отсутствуют. Они необходимы на постоянной основе. Ранее нас уверяли, что дефицита медикаментов не будет, а что в итоге?»— написала в неофициальном сообществе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» Леся Милова.
Елена Журавлева там же сообщает, что не может найти эти препараты в аптеках Миасса.
Как сообщила ИА «Первое областное» заместитель генерального директора по коммуникациям и взаимодействию с органами власти АО «Областной аптечный склад» Наталья Денисова, в розничную сеть препараты продолжают поступать.
«По данным завода-изготовителя, за последний месяц в целом по России выкуплен полугодовой запас „L-тироксина“. Аналогичная ситуация в Челябинской области. Сейчас мы стараемся выкупать препарат у крупных дистрибьюторов. Небольшими партиями препарат поступает на Областной аптечный склад. Здесь мы его оперативно распределяем по торговым сетям», — рассказала Наталья Денисова.
При этом «L-тироксин» и «Эутирокс» — препараты одной группы, которые предназначены для лечения заболеваний щитовидной железы. Многие люди ищут определенную торговую марку, название. По словам Натальи Денисовой, есть не только зарубежные, но и отечественные производители этих лекарств, и все они представлены на рынке. У пациентов есть возможность найти подходящее лекарство с другим названием, но с тем же действующим веществом.
«Аналогичная ситуация с „Депакином“. Люди, страдающие эпилепсией, ведут себя настороженно, поэтому закупили лекарства про запас. Создан искусственный дефицит. Но этот препарат для лечения эпилепсии точно так же поступает в регион. Нужно мониторить поставки в аптеки или сделать заявку фармацевту — тогда с вами свяжутся, когда лекарство поступит в продажу. Потому что ежедневно по чуть-чуть поставки до сих пор идут», — рассказала Наталья Денисова.
Аптечные сети планируют закуп, понимая примерную динамику объема выкупа препаратов. Поставки идут, но с небольшим разрывом логистических цепочек. Заказывают нужный объем, но прийти он может двумя партиями с разницей, например, в день.
По словам Натальи Денисовой, все крупнейшие дистрибьюторы России поставляют эти препараты. Ни один из зарубежных заводов не прекратил поставки в Россию, не остановил производство. Поэтому ситуацию нельзя назвать критической. Вопрос закупки лекарственных препаратов стоит на контроле правительства РФ, правительства Челябинской области, Минпромторга РФ.
В министерстве здравоохранения Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что на данный момент работа по обеспечению федеральных и региональных льготников проходит в штатном режиме. Ведомство регулярно проводит процедуры закупки. Запасы лекарственных и медицинских препаратов на данный момент, как подчеркнули в Минздраве, позволяют осуществлять бесперебойное обеспечение для всех льготных категорий граждан.
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