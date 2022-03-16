Эксперт объяснила дефицит лекарств в аптеках Челябинской области

Рассказываем, куда пропали препараты для людей с эпилепсией и больной щитовидкой

«Подскажите, куда обратиться. В аптеках нет таблеток „Карбамазепин“ и „Финлепсин“ (противоэпилептические препараты. — Прим. ред.), а мы принимаем их постоянно. Почему нет даже на складах?»

— спрашивает Татьяна Толмачева.

«Подскажите, пожалуйста, будет ли поступление в Челябинской области препаратов „Эутирокс“, „L-тироксин“? В аптеках и на заказ данные препараты отсутствуют. Они необходимы на постоянной основе. Ранее нас уверяли, что дефицита медикаментов не будет, а что в итоге?»

— написала в неофициальном сообществе «Текслер, помоги!» во «ВКонтакте» Леся Милова.

«По данным завода-изготовителя, за последний месяц в целом по России выкуплен полугодовой запас „L-тироксина“. Аналогичная ситуация в Челябинской области. Сейчас мы стараемся выкупать препарат у крупных дистрибьюторов. Небольшими партиями препарат поступает на Областной аптечный склад. Здесь мы его оперативно распределяем по торговым сетям»,

— рассказала Наталья Денисова.

«Аналогичная ситуация с „Депакином“. Люди, страдающие эпилепсией, ведут себя настороженно, поэтому закупили лекарства про запас. Создан искусственный дефицит. Но этот препарат для лечения эпилепсии точно так же поступает в регион. Нужно мониторить поставки в аптеки или сделать заявку фармацевту — тогда с вами свяжутся, когда лекарство поступит в продажу. Потому что ежедневно по чуть-чуть поставки до сих пор идут»,

— рассказала Наталья Денисова.