Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей от 6 до 11 лет

Препарат получил название Гам-КОВИД-Вак-Д

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от 6 до 11 лет, об этом со ссылкой на государственный реестр лекарственных препаратов сообщает РИА Новости.

Вакцина разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и получила название Гам-КОВИД-Вак-Д. В инструкции говорится, что вакцина вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.

Когда вакцина для школьников младших классов поступит на Южный Урал, сказать сложно. По данным Минздрава области, среди южноуральцев сохраняется спрос на вакцинацию взрослого населения. Вакцина для подростков Гам-КОВИД-Вак-М также не поступала в регион в последнее время.

Между тем 735 человек заболели коронавирусом за неделю в Челябинской области. Каждые сутки инфекцию диагностируют у сотни южноуральцев.

Ранее мы писали про пациента из Челябинской области, который думал, что болен ковидом, однако медики выявили у него врожденный порок сердца, с которым ничего не подозревающий о недуге мужчина прожил 67 лет.