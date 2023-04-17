Вакцина разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и получила название Гам-КОВИД-Вак-Д. В инструкции говорится, что вакцина вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.
Когда вакцина для школьников младших классов поступит на Южный Урал, сказать сложно. По данным Минздрава области, среди южноуральцев сохраняется спрос на вакцинацию взрослого населения. Вакцина для подростков Гам-КОВИД-Вак-М также не поступала в регион в последнее время.
Между тем 735 человек заболели коронавирусом за неделю в Челябинской области. Каждые сутки инфекцию диагностируют у сотни южноуральцев.
Ранее мы писали про пациента из Челябинской области, который думал, что болен ковидом, однако медики выявили у него врожденный порок сердца, с которым ничего не подозревающий о недуге мужчина прожил 67 лет.