735 человек заболели коронавирусом за неделю в Челябинской области

Каждые сутки инфекцию диагностируют у сотни южноуральцев

Минздрав Челябинской области подсчитал количество свежих случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе. Всего за неделю инфекцией заразились 735 южноуральцев.

Это значит, что в среднем медики каждый день выставляли около 105 таких диагнозов.

Напомним, сегодня коронавирус в большинстве случаев протекает по типу ОРВИ, без пневмоний и серьезной угрозы жизни. В то же время инфекция остается опасной для людей из групп риска.

Ранее мы писали про пациента из Челябинской области, который думал, что болен ковидом, однако медики выявили у него врожденный порок сердца , с которым ничего не подозревающий о недуге мужчина прожил 67 лет.

Кстати, на прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса Гам-КОВИД-Вак-Д для детей 6—11 лет.