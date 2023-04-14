«Думал, ковид»: пенсионер из Челябинской области узнал о врожденном пороке сердца в 67 лет

Проблему нашли случайно, когда мужчина заподозрил у себя коронавирус

Детским хирургам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии все чаще приходится оперировать взрослых с врожденным пороком сердца. Речь идет о людях старше 40, 50, 60 лет, которые даже не подозревали о своем диагнозе, но могли в любой момент умереть от сердечно-сосудистой катастрофы. История одного пациента — в материале ИА «Первое областное».

67-летний житель Верхнего Уфалея Евгений Ваганов всю жизнь считал себя здоровым человеком и занимался тяжелой физической работой: работал с отбойным молотком на заводе, держал свое приусадебное хозяйство. И только выйдя на пенсию, поменял дом на квартиру, потому что стал уставать.

Год назад южноуралец перенес пневмонию. Она-то, думал, и подкосила здоровье пенсионера: появилась одышка и слабость. «Бывало, живу неделю нормально, а потом неделю задыхаюсь. Но в последнее время становилось все хуже и хуже. Одышка не проходила даже тогда, когда я передвигался по ровной местности. В подъезде же приходилось делать длительные остановки при подъеме на каждый этаж», — рассказывает Евгений Борисович.

Мужчина думал, что виной тому постковидный синдром: читал о нем в интернете, слышал по телевизору. Правда, ковида у нашего земляка при воспалении легких не было.

Сначала врачи считали, что одышка связана с состоянием легких. Пенсионера обследовали, но ничего серьезного не нашли. Физиотерапия положение пациента также не изменила. Тогда опытный врач заподозрил проблемы с сердцем. Ваганова отправили обследоваться в Челябинск и нашли сразу три врожденных порока сердца — каждый из них в отдельности мог привести к внезапной смерти мужчины.

Например, около половины младенцев с дефектом межпредсердной перегородки умирают на первом же году жизни. До подросткового возраста с такой проблемой доживает лишь каждый десятый. А Евгений Борисович каким-то чудом сосуществовал с проблемой 67 лет!

Такими же опасными были и остальные пороки — выраженная недостаточность трехстворчатого клапана и аномальный дренаж легочных вен.

Спасти больного могла только экстренная операция. Ее поручили детским хирургам, так как только они разбираются в тонкостях врожденных пороков.

«Сердце ребенка закладывается уже на первом месяце после зачатия, так что можно сказать, что врожденные пороки сердца старше нашего пациента! За жизнь он также накопил немало физиологических проблем, поэтому операция была сложной. Вмешательство проводилось на открытом сердце, мы подключали пациента к системе искусственного кровообращения и работали 3,5 часа»,

— говорит врач — сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением хирургии врожденных пороков сердца ФЦССХ в Челябинске Игорь Гладышев.

Операция прошла успешно. Уже в палате Евгений Ваганов отметил, что чувствует себя лучше. На седьмой день его выписали домой. Без операции, говорят медики, мужчина мог умереть в любую минуту.

Житель Верхнего Уфалея не единственный возрастной пациент детских хирургов кардиоцентра. Только сегодня, в день нашего визита в клинику, врачи оперируют сразу двух взрослых с врожденным пороком сердца.

«Мы наблюдаем поток пациентов 40—60 лет, у которых в младенчестве пропустили врожденные пороки сердца. Тогда не было аппаратов УЗИ, которые позволяют разглядеть такие пороки, и людей не лечили. А со временем к их врожденным порокам добавлялись возрастные проблемы с легкими, сердцем, и пациенты замечали слабость, одышку, жаловались врачам. Да и кардиослужба сейчас дошла до самых отдаленных деревень — мы выявляем эти пороки, оперируем пациентов, даем им возможность почувствовать себя лучше, продлеваем им жизнь»,

— говорит главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в городе Челябинске Олег Лукин.

В наши дни заподозрить у малыша врожденные пороки сердца можно уже при скрининге беременной женщины. Взрослым челябинцам медики рекомендуют не игнорировать диспансеризацию и углубленную диспансеризацию, которая проводится после ковидных пневмоний.

«Если бы наш пациент хотя бы раз в жизни сделал ЭКГ сердца, заподозрить неладное можно было бы гораздо раньше»,

— замечает врач Игорь Гладышев.

Первые признаки неадекватной работы сердца — это одышка и снижение толерантности к физическим нагрузкам. Распознать порок сердца помогает УЗИ и рентген сердца. Их не делают в рамках диспансеризации, но, выслушав ваши жалобы, доктор направит вас на обследование к специалистам.