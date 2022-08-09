Минздрав проверит обстоятельства смерти 23‑летнего парня в больнице Еманжелинска

Родные предполагают, что в гибели пациента виноваты врачи

Семья из Еманжелинска обвинила медиков горбольницы в смерти близкого человека. В середине июля Кирилл Сумачев взял больничный с ОРВИ, а в понедельник, 8 августа, умер в стационаре, предположительно из-за отказа сердца. Близкие полагают, что парень не получил должную медицинскую помощь.

Кириллу было 23 года. После армии он перебрался в Челябинск, снял квартиру, устроился на работу — разливал сталь на заводе. Работа эта не для слабаков, да и парень не жаловался на здоровье, каждый год проходил медкомиссию. В середине июля Кирилл заболел: поднялась температура. За больничным пришлось возвращаться по месту прописки — в Еманжелинск. Здесь же парень остался лечиться.

Сбить температуру не получалось, и Кирилла направили в стационар — в инфекционное отделение. Дела пошли на поправку. В конце месяца его выписали домой. Но обязали сходить к терапевту. Медики заподозрили у пациента острый эндокардит — воспаление внутренних оболочек сердца.

«У Кирилла была очень сильная слабость. На работу он не пошел. В понедельник, 1 августа, попытался попасть к терапевту. Талонов к доктору не было. Ближайший только на 4 августа. Брату с каждым днем становилось все хуже. К четвергу у него уже не было сил — Кирилл поехал к врачу на такси»,

— рассказал ИА «Первое областное» младший брат парня Максим Сумачев.

По совету медиков из больницы, Кирилл прошел платное УЗИ сердца. По словам близких, обследование показало, что у парня началось разрушение клапанов. Но больничный Кириллу так и не продлили — не нашли показаний.

«Мама добилась врачебной комиссии в поликлинике, и тогда его все-таки положили в больницу. В стационаре давали таблетки и ставили капельницы. По словам мамы, он страдал от одышки, кожа у брата стала серого цвета. Я разговаривал с Кириллом вечером в воскресенье. Он рассказывал, что в груди все болит, он не может спать по ночам — задыхается. От капельниц ему хуже. Но лечение не меняют»,

— вспоминает Максим.

В понедельник, 8 августа, близкие решили сами везти Кирилла в Челябинск. Но не успели его забрать — парня отправили в отделение реанимации. А через несколько часов матери позвонили и сообщили, что Кирилла не стало. Причина смерти еще не названа. Вскрытие тела еще не проводили. Близкие полагают, что парня все-таки подвело сердце.

«Думаю, что Кирилла можно было спасти. Мы считаем, что медики выбрали неправильный метод лечения и не оказали Кириллу должную медицинскую помощь»,

— говорит Максим Сумачев.

Родные ждут медицинские документы с результатами вскрытия, где будет указана причина смерти. После этого семья собирается обращаться в прокуратуру.

Между тем внутреннюю проверку уже проводит Минздрав Челябинской области.

«Специалисты оценят действия медицинских работников на всех этапах медицинской помощи пациенту», — заверили ИА «Первое областное» в Минздраве области.

А в это время челябинские кардиохирурги заменили 16-летней пациентке часть сердца отечественным трансплантатом. Вместо поврежденных клапана и аорты врачи установили девушке гомографт.

Ранее детские кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) в Челябинске провели уникальную высокотехнологичную операцию на сердце 39-летней пациентке. Конусную реконструкцию трикуспидального клапана при редкой аномалии Эбштейна врачи обычно делают малышам в 4—7 лет. Женщина стала первой пациенткой ФЦССХ старше 18 лет, на которой применили эту технологию, и теперь челябинка может исполнить заветную мечту — стать мамой.