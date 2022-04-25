В Челябинске детские хирурги прооперировали 39‑летнюю пациентку с аномалией Эбштейна

С редким случаем столкнулись врачи федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Детские кардиохирурги федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (ФЦССХ) в Челябинске провели уникальную высокотехнологичную операцию на сердце 39-летней Ульяне Цапог. Конусную реконструкцию трикуспидального клапана при редкой аномалии Эбштейна врачи обычно делают малышам в 4—7 лет. Женщина стала первой пациенткой ФЦССХ старше 18 лет, на которой применили эту технологию, и теперь челябинка может исполнить заветную мечту — стать мамой.



Аномалия Эбштейна, когда трехстворчатый клапан сердца смещен в полость правого желудочка и камера сердца оказывается сильно растянутой и переполненной, встречается у одного из 200 тысяч новорожденных и может быть очень опасна. Дети с этим врожденным пороком могут погибнуть уже в первые недели жизни. В случае благоприятного течения заболевания идеальным временем для проведения пластики считается возраст 4—7 лет. Но челябинка обратилась за помощью с «опозданием» на несколько десятков лет.

«О пороке знала с детства. Мама говорила, что мне требуется операция, но тогда ее не делали. От физкультуры всегда была освобождена. Все эти годы чувствовала боли в сердце: кололо, периодически чувствовала неприятные ощущения, с возрастом появилась одышка. Простые вещи: подняться на третий этаж, даже обычная прогулка — давались все тяжелее, и врач убедила сделать операцию. Так попала в 2020 году в кардиоцентр, но тогда испугалась, что будет неблагоприятный исход (жила же все эти годы как-то), и сбежала», — вспоминает Ульяна Цапог.





Вернуться пациентка решила спустя два года и нисколько об этом не жалеет. Теперь женщина здорова и ей можно иметь детей.

«До операции беременность была противопоказана. Высокие риски для жизни моей или ребенка — говорили, что в живых в итоге может остаться кто-то один. Желание стать мамой пересилило мой страх перед операцией на сердце. Так что теперь в планах — восстановиться, отдохнуть и можно планировать беременность. Это сейчас самая главная цель для нашей семьи. Очень благодарна Вячеславу Николаевичу (Богданову, детский кардиохирург, оперировавший Ульяну) за его работу», — добавила Ульяна Цапог.

Специалисты в течение нескольких часов провели женщине конусную реконструкцию. Это пластическая операция, когда для протезирования трехстворчатого клапана используются собственные ткани пациента. Для малышей из-за размеров детского сердечка другие варианты даже не рассматриваются.

Для взрослых же (речь идет о пациентах 18—20 лет) применяют механическое либо биологическое протезирование. В первом случае можно обойтись без повторных операций, но придется пожизненно принимать кроворазжижающие препараты, что в случае желающей стать мамой Ульяны было исключено. Во втором — через каждые 8—10 лет требовалась бы повторная замена клапана.

«Единственный радикальный метод лечения редкой патологии — аномалии Эбштейна — это операция. Конусная реконструкция в детской кардиохирургии применяется сравнительно недавно, последние десятилетия. Не очень много случаев ее применения у молодого взрослого населения, и крайне мало — у пациентов 40 и более лет. Мы проводили такую операцию впервые пациентке 1982 года рождения. Все прошло в плановом порядке, с хорошим результатом. Мы очень довольны, что все получилось», — рассказал детский кардиохирург ФЦССХ Минздрава России в Челябинске Вячеслав Богданов.





Челябинской бригаде детских хирургов, по словам Вячеслава Николаевича, было несложно переориентироваться на работу на взрослом сердце. Они оперируют все врожденные пороки в кардиоцентре, независимо от реального возраста пациента.

«Рука уже набита. Но существуют свои особенности, которые решаем уже непосредственно во время операции», — резюмировал Вячеслав Богданов.

Главная задача, которую ставят перед собой хирургии, — выбрать максимально комфортный для дальнейшей жизни пациента вид вмешательства. Случай Ульяны Цапог — прямое тому подтверждение.

«Исходили из интересов пациентки. В нашим центре для этого есть все технические и кадровые возможности. Проведенная операция снимет с женщины все дополнительные медикаментозные ограничения, и необходимости в повторном хирургическом вмешательстве не будет», — резюмировал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Челябинске Олег Лукин.





В настоящее время челябинка чувствует себя хорошо. Женщину готовят к выписке. Затем ее ждет реабилитация с прохождением курсов физиолечения и лечебной физкультуры в горбольнице № 2, после прохождения которых она сможет вернуться к прежней, но уже здоровой, жизни.

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Челябинске за 11 лет работы провели более 60 000 операций на сердце и сосудах у взрослых и детей. В арсенале кардиохирургов есть все технические возможности для успешного спасения жизней и лечения пороков, которые еще 15—20 лет назад считались неизлечимыми. Главный врач учреждения, заслуженный врач РФ Олег Лукин в интервью ИА «Первое областное» рассказал о влиянии ковида и санкций на работу кардиоцентра.