Минздрав Челябинской области рассказал о состоянии снятых с поезда школьников из Трехгорного

С гастроэнтеритом дети попали в больницу Самары

Дети, госпитализированные в инфекционную больницу Самары с гастроэнтеритом, находятся в стабильном состоянии и готовятся к выписке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

«Часть школьников из Трехгорного, снятых с поезда Тында — Кисловодск, уже вернулись в Челябинскую область. Они осмотрены специалистами, переданы встречающим родителям и отправлены домой. Оставшиеся дети готовятся к выписке», — говорят в ведомстве.

Напомним, все заболевшие дети — ученики школы № 110 в Трехгорном, где случилась вспышка кишечной инфекции. Еще одна группа школьников находится на стационарном лечении в больнице родного города.

Возбуждено уголовное дело. Работа школы приостановлена. Свежих случаев заболевания нет.