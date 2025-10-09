В Трехгорном закрыли школу из‑за вспышки кишечной инфекции

Несколько школьников попали в больницу

В закрытом городе Трехгорном приостановили работу школы № 110, где зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей», сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«По предварительным данным, 9 октября в связи с жалобами на плохое самочувствие несколько школьников госпитализированы в медицинское учреждение в Трехгорном. Следствие выясняет причины, способствовавшие возникновению и распространению заболевания», — отмечают в пресс-службе.

Следственный комитет проверит, насколько тщательно сотрудники школы соблюдали санитарные правила, в том числе при организации детского питания.

Известно также, что часть детей, подхвативших инфекцию, успели сесть в поезд до Кисловодска, где должны были отдохнуть в санатории. В дороге детям стало еще хуже — их госпитализировали в больницу Самары.