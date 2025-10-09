Школьников из Челябинской области сняли с поезда в Самаре: у детей кишечная инфекция

Шестнадцать детей госпитализированы, девять — отправлены домой в Трехгорный

В Самаре сняли с поезда 25 школьников из Челябинской области, которые ехали отдыхать в санаторий Кисловодска. У детей обнаружена кишечная инфекция, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Восьмого октября в пассажирском поезде Тында — Кисловодск у группы детей из Челябинской области, которые ехали с сопровождающим, проявились симптомы недомогания. С целью оказания медицинской помощи дети направлены в медицинское учреждение Самары», — рассказали в пресс-службе.

После осмотра шестнадцать детей госпитализировали с острым гастроэнтеритом, девятерых отправили домой.

Все дети — ученики школы № 110 города Трехгорного.

Вероятно, они подхватили инфекцию в родной школе.

Примерно в это же время с жалобами на здоровье к медикам обратились другие школьники из Трехгорного. В итоге школа временно закрыта. Следственный комитет устанавливает причины массового отравления.