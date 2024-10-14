Минтруд РФ назвал размер материнского капитала в 2025 году

Он увеличится более чем на семь процентов

С 1 февраля в России будет на 7,3% проиндексирован размер материнского капитала. Капитал на первого малыша увеличится сразу на 46 тысяч рублей, а на второго — на 61 тысячу. Об этом сегодня, 14 октября, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Материнский капитал на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго ребенка — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого», — сообщил Котяков.

Между тем жители Челябинской области, у которых остатки материнского капитала не превышают 10 тысяч рублей, могут получить эти деньги в виде единовременной выплаты. Как это сделать, мы рассказали в отдельном материале «Первого областного».

Как узнать остаток маткапитала, читайте здесь.